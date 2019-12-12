Меркель девятый год подряд возглавляет рейтинг влиятельных женщин мира от Forbes

В первую тройку также вошли глава Международного валютного фонда и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Издание напомнило, что Ангела Меркель продолжает вести борьбу против антимигрантских настроений в Европе.

Кристин Лагард стала первой женщиной, которая возглавила Европейский центральный банк в условиях замедления экономического роста в регионе и геополитической неопределенности, вызванной Brexit.

Нэнси Пелоси попала в тройку самых влиятельных женщин мира благодаря возросшему авторитету из-за организации процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Единственной россиянкой в рейтинге стала Эльвира Набиуллина. В этот список она входит второй год подряд. Но в этом году ей досталась только 53-я строчка, тогда как в прошлом году она была на 49-м месте.

Также в топ-100 представлены телеведущая Опра Уинфри, ей досталось 20-е место. Королева Елизавета II заняла пункт под номером 40. Ее догоняет дочь и советник президента США Иванка Трамп с местом номер 42.

Среди 23 новых имен в рейтинге появилась шведская школьница Грета Тунберг. Несмотря на то, что журнал Time назвал ее человеком года в рейтинге влиятельных женщин Forbes, у нее только последнее место — номер 100.