Меркачева подтвердила слова Ефремова про подставу от Пашаева

Михаил Ефремов обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в том, что суд вынес ему такой суровый приговор. Его слова подтвердила «360» член ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Я лично слышала, как Ефремов сказал, что Пашаев подставил его на восемь лет. Нас там было трое. Я слышала эту фразу. Вообще Ефремов был удивлен, когда увидел Пашаева. Он думал, что придет другой адвокат. Я поняла по его словам, что у них с Пашаевым истек договор. Видим, он должен был защищать Ефремова до вынесения приговора. Сейчас актер говорит, что не подписывал новых бумаг. Может быть, жена подписала», — объяснила Меркачева.

Правозащитница посетила Ефремова утром 9 сентября. Там же она встретила и Пашаева.

«Ефремов сказал, что чувствует себя более-менее. У него есть болезни, но сам считает, что они не входят в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Ефремов достаточно объективно оценивает ситуацию. Понятно, что он человек не совсем здоровый, уже в возрасте и неспортивный. Мы ему сказали, что есть спортзал, туда можно ходить. А он ответил, что не спортсмен. Правда, прогулки он не пропускает, хотя она пока только одна у него была», — резюмировала Ева Меркачева.

Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Ефремов обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в том, что суд назначил такой суровый приговор. Это же подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.