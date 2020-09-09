Меркачева подтвердила слова Ефремова про подставу от Пашаева
«Я лично слышала, как Ефремов сказал, что Пашаев подставил его на восемь лет. Нас там было трое. Я слышала эту фразу. Вообще Ефремов был удивлен, когда увидел Пашаева. Он думал, что придет другой адвокат. Я поняла по его словам, что у них с Пашаевым истек договор. Видим, он должен был защищать Ефремова до вынесения приговора. Сейчас актер говорит, что не подписывал новых бумаг. Может быть, жена подписала», — объяснила Меркачева.
Правозащитница посетила Ефремова утром 9 сентября. Там же она встретила и Пашаева.
«Ефремов сказал, что чувствует себя более-менее. У него есть болезни, но сам считает, что они не входят в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Ефремов достаточно объективно оценивает ситуацию. Понятно, что он человек не совсем здоровый, уже в возрасте и неспортивный. Мы ему сказали, что есть спортзал, туда можно ходить. А он ответил, что не спортсмен. Правда, прогулки он не пропускает, хотя она пока только одна у него была», — резюмировала Ева Меркачева.
Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Ефремов обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в том, что суд назначил такой суровый приговор. Это же подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.