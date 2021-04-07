Мэрию Владивостока обязали выдать жилье семье, ждущей квартиру полвека

Во Владивостоке суд обязал мэрию выдать жилье малоимущей семье. Муниципалитет 49 лет не мог найти для нее подходящую квартиру.

«Установлено, что с 1972 года по настоящее время семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. В течение почти 50 лет муниципалитет не мог найти им подходящую по площади квартиру», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать мэрию выдать малоимущей семье квартиру по договору социального найма. Пока дело рассматривали, двое членов семьи умерли, поэтому необходимая площадь квартиры уменьшилась на 72 «квадрата».

Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, после вступления акта в законную силу семье должны будут выдать жилье.

Ранее эксперт по недвижимости Павел Боровиков сообщил, что лучшее время для покупки жилья в ипотеку — ближайшие месяцы. Он добавил, что подобные ликвидные предложения длятся недолго. Сейчас ипотечная ставка практически сравнялась с уровнем инфляции в России.