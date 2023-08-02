02 августа 2023, 13:27
Мэрия Волгограда передумала судиться с Исинбаевой
Мэрия Волгограда отозвала иск к Исинбаевой, потому что она оплатила долг за парковку
Мэрия Волгограда отозвала судебный иск к двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по информационной политике городской администрации Алексей Трункин.
Мэрия Волгограда собиралась судиться с Исинбаевой и еще тремя людьми из-за задолженности за пользование подземной парковкой. На сайте Арбитражного суда Волгоградской области опубликовали документы дела, в которых стояла сумма долга в 124 тысячи рублей. В карточке дела появилось ходатайство об отказе от иска.
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«Исинбаева полностью оплатила [долг], поэтому иск был отозван», — пояснил Трункин.
Спортсменка ранее объявила, что осенью 2023 года возобновит работу в комиссии Международного олимпийского комитета, поскольку МОК не увидел оснований для ее отстранения.
Олимпийская чемпионка отметила, что не состояла в Вооруженных силах России и назвала номинальным звание майора, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, написали «Известия».
После слов Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов поручил убрать ее имя из названия стадиона в республике. Министр спорта России Олег Матыцин, в свою очередь, назвал недопустимым отношение олимпийской чемпионки к воинскому званию.
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