Общество 02 августа 2023, 13:27 Мэрия Волгограда передумала судиться с Исинбаевой Мэрия Волгограда отозвала иск к Исинбаевой, потому что она оплатила долг за парковку РИА «Новости»

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Мэрия Волгограда отозвала судебный иск к двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по информационной политике городской администрации Алексей Трункин.

Мэрия Волгограда собиралась судиться с Исинбаевой и еще тремя людьми из-за задолженности за пользование подземной парковкой. На сайте Арбитражного суда Волгоградской области опубликовали документы дела, в которых стояла сумма долга в 124 тысячи рублей. В карточке дела появилось ходатайство об отказе от иска.

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«Исинбаева полностью оплатила [долг], поэтому иск был отозван», — пояснил Трункин.

Спортсменка ранее объявила, что осенью 2023 года возобновит работу в комиссии Международного олимпийского комитета, поскольку МОК не увидел оснований для ее отстранения.

Олимпийская чемпионка отметила, что не состояла в Вооруженных силах России и назвала номинальным звание майора, присвоенное за выступление в составе ЦСКА, написали «Известия».

После слов Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов поручил убрать ее имя из названия стадиона в республике. Министр спорта России Олег Матыцин, в свою очередь, назвал недопустимым отношение олимпийской чемпионки к воинскому званию.