Мэрия Владивостока объяснила ситуацию с обысками

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в мэрию Владивостока с обысками по уголовному делу о нарушениях во время ремонта дорог в 2018 году. Городские власти оказали силовикам содействие и прокомментировали информацию о мошенничестве чиновников.

«Выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году. В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (администрация города) является потерпевшей стороной», — сообщили в мэрии.

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Пресс-служба рассказала об изъятии конкурсной и рабочей документации и опровергла информацию о чиновниках-мошенниках со ссылкой на управление дорог и благоустройства.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что местные чиновники принимали плохо отремонтированные трассы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Налаженная мошенническая схема и система откатов якобы принесла ущерб в размере более 17 миллионов рублей.