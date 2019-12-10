Мэрия Владивостока объяснила ситуацию с обысками
«Выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году. В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (администрация города) является потерпевшей стороной», — сообщили в мэрии.
Силовики пришли с обысками в Морской госуниверситет ВладивостокаПодробнее
Пресс-служба рассказала об изъятии конкурсной и рабочей документации и опровергла информацию о чиновниках-мошенниках со ссылкой на управление дорог и благоустройства.
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что местные чиновники принимали плохо отремонтированные трассы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Налаженная мошенническая схема и система откатов якобы принесла ущерб в размере более 17 миллионов рублей.