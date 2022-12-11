Общество 11 декабря 2022, 19:32 Мэрия Твери убрала с елки гирлянду с Зеленским, Байденом и Пугачевой РБК: гирлянду с фотографиями Зеленского и Байдена сняли с елки в Твери Telegram

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Гирлянду с изображениями президентов разных стран убрали с елки. Необычное украшение с фотографиями Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также покинувших Россию артистов обнаружили в Твери,. Об этом сообщил РБК со ссылкой на городскую администрацию.

«Гирлянду заметили и в течение получаса сняли», — отметили в пресс-службе мэрии.

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Праздничную елку накануне установили в Центральном районе Твери рядом с администрацией. Вскоре на ней появилась гирлянда со снимками лидеров других стран и различных артистов. Фотографию елки опубликовали в соцсетях.

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Украшение представляло собой ленту с бумажными человечками с лицами президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, Аллы Пугачевой и других.

Ранее стало известно, что украинские активисты хотели помешать встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, которая проходила возле Русского дома в Берлине. Они размахивали флагами и выкрикивали негативные высказывания в адрес России.