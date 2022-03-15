Мэрия Салехарда займется развитием шести микрорайонов

Мэр Салехарда Алексей Титовский уточнил, что в городе до 2025 года намерены простроить свыше 250 тысяч квадратных метров жилья. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Отмечается, что жильцы аварийных домов переедут в новые квартиры. В этом году планируется заключить договора по развитию шести микрорайонов Салехарда. Кроме строительства нового жилья, в городе занимаются ремонтом деревянных и ветхих построек. Проводится укрепление фундаментов и смена коммуникаций.

«В прошлом году работы были проведены на 60 домах. В этом году — чуть меньше, порядка 25 аварийных домов. На них будут проведены такие поддерживающие мероприятия, чтобы хоть как-то благополучие жителей этих домов поддержать», — обратил внимание Титовский.