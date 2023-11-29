Общество 29 ноября 2023, 11:56 Мэрия Пензы закупит допоборудование для быстрого устранения аварий на сетях

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Дополнительное оборудование закупят коммунальщикам в Пензе для организации аварийных работ в круглосуточном режиме по поручению главы города Александра Басенко. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Службы оснастят тепловыми пушками, обогревателями, осветительными приборами и другими устройствами. Такие меры позволят оперативнее восстанавливать подачу ресурса и сократит время аварийных отключений в случае ЧП.

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Местные власти рассчитывают, что отопительный сезон пройдет спокойно, однако коммунальщики должны быть готовы к любым ситуациям.