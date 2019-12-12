Мэрия объяснила видео с пенсионерами и елочными игрушками в Воронежской области

По словам Жеребцова, еще с пятницы около дерева дежурят охранники. Они вместе с работниками детского дома творчества и сотрудниками городского предприятия специально сняли игрушки для сохранности до тех пор, пока не выставят ограждение.

«Ночевали они рядом, в доме творчества, а сейчас повешены обратно», — заверил и. о. мэра.

По данным информагентства, автор ролика обвинил пожилых людей в воровстве, подписав видео «Пенсионеры украли все игрушки елки». Сначала пользователи Сети негодовали по поводу увиденного, а потом, когда мэрия внесла ясность, обратили свой гнев на человека, выложившего эту запись.

Региональные правоохранители уже начали проверку.