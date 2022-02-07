Мэрия Новосибирска остановила голосование по выбору талисмана города

Мэрия Новосибирска остановила голосование по выбору талисмана «Новогодней столицы России». Это произошло из-за того, что выбор символа города вызвал большие волнения в обществе.

Опрос остановили по просьбе городского зоопарка, администрация которого изначально и инициировала голосование, рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ТАСС.

«На сегодняшний день зоопарк обратился к нам [с просьбой] остановить опрос. Еще раз говорю, что это не голосование, это был опрос, который они сами попросили нас сделать в рамках подготовки 75-летия зоопарка», — заявила она.

На сайте учреждения появилась информация, что животные зоопарка стали участниками фарса между людьми. Опрос стали использовать далеко не в первоначальных целях выбора символа праздничного Новосибирска. Авторы обращения подчеркнули, что в таком подчас оскорбительном внимании к животным зоопарка не заинтересованы.

Проект «Новогодняя столица России» запустило Минкультуры РФ в 2012 году для поддержки туристической сферы. До Новосибирска такой столицей признали Нижний Новгород. Новосибирский зоопарк изначально предложил выбрать в качестве символа города одного из своих животных — снежного барса, белого медведя, орангутанга, манула или амурского тигра.