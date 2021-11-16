Мэрия Москвы рассказала о планах благоустройства Конюшковской улицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы, которая находится в историческом центре столицы. По его словам, здесь сохранилось много архитектурных памятников, однако для прогулки улица не совсем удобна. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

«Основная цель благоустройства — сделать Конюшковскую улицу более комфортной для пешеходов», — подчеркнул Собянин, рассказывая о планах на будущий год.

Недалеко от Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход. Там обновят тротуары, установят лавочки, высадят кустарники, оборудуют новые остановочные павильоны для общественного транспорта.

Перед реставрацией улицы власти города хотят узнать мнение москвичей. Специальное голосование запущено на портале «Активный гражданин».