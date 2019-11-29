Мэрия Москвы одобрила акцию в память жертв голодомора
Пикет в День памяти голодомора в России состоится 30 ноября у Соловецкого камня на Лубянской площади. Одобренное число участников — 30 человек, сообщил пресс-секретарь партии ПАРНАС Даниил Зубов «МБХ Медиа».
Префектура ЦАО согласовала пикет в память о голодоморе 30 ноября с 16:00 до 17:00. Одобрили число участников — до 30 человек.
«Не ближе 50 метров от входа/выхода станции метро <…> Без создания препятствий для движения пешеходов и автотранспорта», — процитировал условия ведомства сайт «Русская планета».
Организаторы акции, партия ПАРНАС и движение «Декоммунизация», рассказали, что около семи миллионов человек стали жертвами искусственного голода в период насильственной коллективизации.