Мэрия Москвы одобрила акцию в память жертв голодомора

Префектура ЦАО согласовала пикет в память о голодоморе 30 ноября с 16:00 до 17:00. Одобрили число участников — до 30 человек.

«Не ближе 50 метров от входа/выхода станции метро <…> Без создания препятствий для движения пешеходов и автотранспорта», — процитировал условия ведомства сайт «Русская планета».

Организаторы акции, партия ПАРНАС и движение «Декоммунизация», рассказали, что около семи миллионов человек стали жертвами искусственного голода в период насильственной коллективизации.