  • Мэрия Москвы одобрила акцию в память жертв голодомора

    29 ноября 2019, 02:28

    Ирина Нагайникова

    Пикет в День памяти голодомора в России состоится 30 ноября у Соловецкого камня на Лубянской площади. Одобренное число участников — 30 человек, сообщил пресс-секретарь партии ПАРНАС Даниил Зубов «МБХ Медиа».

    Префектура ЦАО согласовала пикет в память о голодоморе 30 ноября с 16:00 до 17:00. Одобрили число участников — до 30 человек.

    «Не ближе 50 метров от входа/выхода станции метро <…> Без создания препятствий для движения пешеходов и автотранспорта», — процитировал условия ведомства сайт «Русская планета».

    Организаторы акции, партия ПАРНАС и движение «Декоммунизация», рассказали, что около семи миллионов человек стали жертвами искусственного голода в период насильственной коллективизации.