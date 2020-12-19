Мэрия Югорска подарила одаренным детям просроченные конфеты

Администрация Югорска подарила одаренным детям сладкие наборы. Но, как оказалось, они были просрочены. В упаковке лежал вкладыш с маркировкой, на котором написан срок годности — до 15 февраля 2020 года. Однако мэр города Андрей Бородкин быстро отреагировал на ситуацию и все исправил.

«Администрация Югорска закупила просроченные конфеты на 300 подарочных наборов для одаренных детей», — передает Ura.ru слова оппозиционера Антона Пантина.

Тем не менее вокруг этих упаковок возникли обсуждения. Все дело в том, что на вид они не выглядят такими старыми. Не исключено, что в маркировке могла быть допущена ошибка. Но глава города Андрей Бородкин на своей странице в Instagram заявил, что здоровье детей важнее всего. Поэтому подарки в ближайшие дни заменят. Он также сообщил, что была проведена беседа с участниками аукциона, через которых мэрия закупила подарки.

«Уверен, что успеем поздравить ребятишек в срок, как и планировали. Родителям и детям, уже получившим подарки из этой партии, мы обязательно вручим новые, качественные», — написал он.

По данным Ura.ru Антон Пантин раньше был был депутатом местной гордумы, но потерял мандат после скандала. Теперь он часто конфликтует с администрацией.