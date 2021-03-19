Мэрия Ярославля уберет новогоднюю елку, оставшуюся в одном из парков города

Рабочие уберут установленную в одном из парков Ярославля наряженную новогоднюю ель в эту пятницу. Днем ранее в соцсетях появились записи о том, что в парке на улице Угличской до сих пор стоит украшенное дерево. Вечерами на нем зажигаются огни.

Большая часть жителей города разделила мнение, что ель красива и продлевает новогоднее настроение, но некоторые из них сочли, что дерево пора убирать, рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий Батманов.

«МУП „Дирекция городских парков культуры и отдыха“ города Ярославля сегодня уберет елку», — заявил Батманов.

В ответ на вопрос, почему она до сих пор была не убрана, собеседник ответил, что дерево радовало горожан.

Вместе с тем подмосковные жители отправили на переработку вдвое больше елей, чем год назад. За месяц сдали не менее 50 тысяч новогодних деревьев. Самое большое количество удалось собрать в Сергиевом Посаде, Мытищах, Химках, Дмитрове и Королеве.