Общество 22 ноября 2023, 14:01 Мэрия Ижевска разрешила школьникам остаться дома из-за непогоды

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Школьникам Ижевска, которым долго добираться до учебного учреждения, разрешили остаться дома из-за непогоды. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на соцсети главы города Дмитрия Чистякова.

По его словам, родителям, не имеющим возможности довезти ребенка до школы, можно оставить его дома. Чистяков подчеркнул, что образовательный процесс не переводят в дистанционный формат. Всем детям учителя вышлют домашние задания.

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Отмечается, что в столице Удмуртии уже вторые сутки идут сильные снегопады.