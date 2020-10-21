Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о людях без масок в транспорте

По данным портала «Политика сегодня», Карманов заявил, что мэр Александр Высокинский имел в виду вовсе то. На самом деле, он призывал проявить «сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим». Также Карманов карманов утверждает, что «фраза вырвана из контекста беседы».

В интернете высказывания мэра подвергли критике. Также многие усомнились в эффективности масок в транспорте в час-пик.