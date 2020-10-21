Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о людях без масок в транспорте
Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов прокомментировал слова главы города о том, что «нужно» выгонять из общественного транспорта людей без масок. Об этом сообщил ТАСС.
По данным портала «Политика сегодня», Карманов заявил, что мэр Александр Высокинский имел в виду вовсе то. На самом деле, он призывал проявить «сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим». Также Карманов карманов утверждает, что «фраза вырвана из контекста беседы».
В интернете высказывания мэра подвергли критике. Также многие усомнились в эффективности масок в транспорте в час-пик.