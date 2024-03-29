Общество 29 марта 2024, 22:46 Мэрия Белгорода назвала фейком сообщения о комендантском часе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Информация о том, что на территории Белгородской области вводится комендантский час, не соответствует действительности. Об этом мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале.

«Конечно, это фейк. Просим не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации», — указали в публикации.

Реклама

В региональном оперштабе также отметили, что Белгородская область практически каждый день подвергается информационным атакам со стороны Украины.

Сирену ракетной опасности включали 29 марта в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 15 воздушных целей. Мирные жители не пострадали, повреждения получили жилые дома, административные здания и автомобили.