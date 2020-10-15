Мэра-уборщицу отправили на ковидный карантин после встречи с Собчак

Марина Удгодская из простой уборщицы стала звездой российского интернета. Она смогла стать мэром Повалихинского сельского поселения Костромской области и встретилась с Ксенией Собчак. Правда, теперь ей пришлось уйти на коронавирусный карантин.

Недавно Собчак приехала к Удгодской на съемки YouTube-программы «Осторожно, Собчак». После визита телеведущей у Марины поднялась температура. Вскоре плохо почувствовала себя и дочь мэра Повалихинского поселения. Женщина рассказывала изданию «Подъем», что температура у девочки подскочила до 37,2. Удгодская призналась, что она в панике.

Как пишет Znak, у Удгодской взяли ПЦР-тест на коронавирус, однако пока его результаты не сообщаются. Об этом сообщили в приемной главы Чухломского муниципального района — к нему приписано село Повалихино.

Не так давно СМИ писали, что у Ксении Собчак подтвердился коронавирус. Сама она не стала ни подтверждать, ни опровергать эти новости. Она иронично посоветовала журналистам вернуться к обсуждению ее вечной беременности, вместо того чтобы искать COVID-19.