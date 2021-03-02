Мэра Томска Кляйна перевели из СИЗО под домашний арест

Мэр Томска Иван Кляйн, которого обвиняют в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, попал в НИИ онкологии, где ему сделали операцию. После этого суд отпустил его из следственного изолятора под домашний арест, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката градоначальника Марину Вихлянцеву.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — рассказала агентству юрист.

Кляйна задержали на рабочем месте в ноябре 2020 года. Через несколько дней его отстранили от должности на время следствия. Против чиновника завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери дал указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей землю без торгов. Через год он не дал местному предпринимателю получить участок под жилье, так как он примыкал к заводу ОА «Томское пиво», которым Кляйн управлял лично и через доверенное лицо.

На прошлой неделе прокуратура предъявила ему окончательное обвинение в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Свою вину Кляйн не признает.