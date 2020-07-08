Мэра Саяногорска заподозрили в пьяном.вождении. По его словам, виноваты лекарства

Мэра Саяногорска Михаила Валова задержали с признаками опьянения за рулем. Он сказал, что дело в лекарствах, которые он принимает.

О задержании рассказал Валов на своей странице в Facebook. Он написал, что сотрудники действительно остановили его и предложили пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Однако мэр согласился на тест только в медицинском учреждении.

«С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным», — говорится в посте Валова. При этом он рассказал, что сейчас находится в отпуске. Мэр не согласен, что был пьян. Он считает, что дело в лекарствах, которые принимает уже длительное время. Он также отметил, что не намерен обсуждать свою или семейную личную жизнь.

СМИ писали, что раньше Валов уже был замечен пьяным за рулем, однако тогда он еще не был мэром города. В 2012 году он занимал пост генерального директора медиа-холдинга «Юг Сибири». Тогда мужчина попал в аварию на служебной машине, написали СМИ. Об этом «Пятому каналу» рассказал политолог Александр Бортников.