Мэра Саяногорска оштрафовали и лишили прав за вождение в нетрезвом виде

В истории с пьяным вождением главы Саяногорска поставлена точка. Суд постановил лишить его прав на 1,5 года. Также он будет обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент «360».

Дело об административном правонарушении Валова Михаила Анатольевича рассмотрено. Валов признан виновным в совершении преступления по статье КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев пресс-служба суда.

Это решение будет опубликовано на сайте суда на следующей неделе. Уточняется, что дело рассмотрели без присутствия градоначальника.

Валова задержали ночью 8 июля. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии. При этом от освидетельствования чиновник отказался. Позже мэр отрицал, что был пьяным. По его словам, все дело в принимаемых им лекарствах.

«Кто-то очень сильно хочет опорочить мое имя», — заявил глава Саяногорска «360».

При этом известно, что 12 лет назад он управлял машиной в нетрезвом виде. Тогда Валов попал в ДТП.