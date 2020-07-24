facebook_pixel
    24 июля 2020, 12:39

    Мэра Саяногорска оштрафовали и лишили прав за вождение в нетрезвом виде

    Иван Степанов , Наза Салех Захи

    В истории с пьяным вождением главы Саяногорска поставлена точка. Суд постановил лишить его прав на 1,5 года. Также он будет обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент «360».
    Мэра Саяногорска оштрафовали и лишили прав за вождение в нетрезвом виде

    Дело об административном правонарушении Валова Михаила Анатольевича рассмотрено. Валов признан виновным в совершении преступления по статье КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев

    пресс-служба суда.

    Это решение будет опубликовано на сайте суда на следующей неделе. Уточняется, что дело рассмотрели без присутствия градоначальника.

    Валова задержали ночью 8 июля. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии. При этом от освидетельствования чиновник отказался. Позже мэр отрицал, что был пьяным. По его словам, все дело в принимаемых им лекарствах.

    «Кто-то очень сильно хочет опорочить мое имя», — заявил глава Саяногорска «360».

    При этом известно, что 12 лет назад он управлял машиной в нетрезвом виде. Тогда Валов попал в ДТП.

    Новости SMI.FM