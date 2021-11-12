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    12 ноября 2021, 23:04

    Мэра Петрозаводска сбила машина

    Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину

    Александра Ломейко

    В Петрозаводске машина сбила пешехода. Под колеса авто попал мэр города Владимир Любарский. Его увезли на скорой с переломом.

    Мэра Петрозаводска сбила машина

    ДТП произошло вечером 12 ноября на улице Ленина. Любарский сам рассказал об аварии на своей странице во «ВКонтакте», прикрепив к посту данные МЧС о произошедшем.

    «Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции», — сообщил мэр.

    Любарский сделал снимок каталки, на которую его уложили, и наложенного фиксатора. Подписчиков мэр попросил не переживать и уверил, что находится в надежных руках.