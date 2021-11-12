Мэра Петрозаводска сбила машина

В Петрозаводске машина сбила пешехода. Под колеса авто попал мэр города Владимир Любарский. Его увезли на скорой с переломом.

ДТП произошло вечером 12 ноября на улице Ленина. Любарский сам рассказал об аварии на своей странице во «ВКонтакте», прикрепив к посту данные МЧС о произошедшем.

«Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции», — сообщил мэр.

Любарский сделал снимок каталки, на которую его уложили, и наложенного фиксатора. Подписчиков мэр попросил не переживать и уверил, что находится в надежных руках.