Мэр Златоуста ушел в отставку

Внеочередное заседание депутатов прошло 3 сентября. Первым вопросом стало заявление Жилина, решение по которому приняли единогласно. До момента избрания нового главы города исполнять обязанности мэра будет председатель Собрания депутатов Алексей Карюков. Отмечается, что выборы должны пройти в течение шести месяцев.

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Свое решение Жилин объяснил сложившейся ситуацией в Златоусте и назвал его оптимальным.

«Для меня это осознанный и взвешенный шаг. Ради будущего Златоуста, ради его развития. Ради дальнейшей стабильной работы. Думаю, что это хороший вариант перезагрузки муниципальной власти», — сказал бывший мэр.

Как пишет РИА «Новости», Вячеслав Жилин в последних числах августа был на встрече с местными жителями Златоуста, куда приехал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Народ встретил главу со словами: «Уходи!» После этого руководитель области сообщил о заявлении Жилина.