Мэр Железноводска назвал туристов ханжами и быдлом после критики лозунга «Радость между ног»

Глава Железноводска в Ставропольском крае Евгений Моисеев назвал своих подписчиков-туристов быдлом, ханжами и озабоченными неудачниками в Instagram. Они удостоились резких высказываний за то, что раскритиковали город-курорт.

Все началось с того, что мэр Железноводска попросил подписчиков выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта». Его идеей был вариант «Радость между ног».

«Интересная синергия лозунга, да и самого курорта может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже еще как помогает в этом деле!» — объяснил он.

Одна туристка в комментарии заявила, что город потерял привлекательность. По ее мнению, Железноводск стал похож на другие обычные города. Моисееву такая позиция не понравилась, и он написал ответ: «Недорогая наша „быдло-недо-бедно-“ озабоченная и потерянная душа, обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам».

После этого другие пользователи возмутились. Они написали, что каждый имеет право на свое мнение. Также люди обвинили градоначальника в неподобающем поведении.