28 февраля 2023, 15:53
Мэр Владивостока Шестаков: город ждут масштабные трансформации
Мэр Владивостока Константин Шестаков во время выступления с докладом на сессии «Для жителей и для гостей: создаем комфортную городскую среду» рассказал о трансформациях, которые произойдут в городе в ближайшее время. Его слова передал сайт zr.media.
По словам градоначальника, в центре Владивостока появятся 16 общественных пространств.
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«Планируется реконструкция 11 улиц в центре Владивостока и формирование 16 общественных пространств», — сказал Шестаков.
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Особое внимание будет уделено развитию прибрежных территорий и обновлению исторического центра.
Владивосток
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