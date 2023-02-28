Общество

28 февраля 2023, 15:53

Мэр Владивостока Шестаков: город ждут масштабные трансформации

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Мэр Владивостока Константин Шестаков во время выступления с докладом на сессии «Для жителей и для гостей: создаем комфортную городскую среду» рассказал о трансформациях, которые произойдут в городе в ближайшее время. Его слова передал сайт zr.media.

По словам градоначальника, в центре Владивостока появятся 16 общественных пространств.

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«Планируется реконструкция 11 улиц в центре Владивостока и формирование 16 общественных пространств», — сказал Шестаков.

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Особое внимание будет уделено развитию прибрежных территорий и обновлению исторического центра.

Владивосток

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