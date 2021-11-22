Мэр Владивостока помог девушке освободить забуксовавшую машину

Автомобилистка на кроссовере забуксовала на подъеме во Владивостоке: она не сменила летнюю резину, а в Приморье сейчас ненастье, дороги покрыты снежной кашей. На помощь пришел глава города Константин Шестаков, который собственноручно помог вытолкать автомобиль.

В соцсетях разошлось видео, на котором градоначальник и еще трое мужчин толкают машину. В пресс-службе Шестакова РИА «Новости» рассказали, что этим автомобилем управляла девушка, которая вовремя не сменила резину и забуксовала на подъеме. Мэр Владивостока в это время был на объезде и оказался рядом.

«Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъем на [улице] Нейбута. Посмотрели — резина летняя. В случае, если вы не переобулись, примите решение остаться дома», — заявил Шестаков на своей странице в Instagram.

Накануне Приморье накрыл снежный циклон. Во Владивостоке действует штормовое предупреждение. Со вчерашнего дня в городе идет сильный снег с дождем. Синоптики ожидают ухудшение погоды. Шестаков сообщил, что на всех улицах Владивостока работает спецтехника, которая очищает дороги от ледяной каши и обрабатывает их реагентами. Власти отменили занятия в школах во вторую смену и рекомендовали предприятиям сократить рабочий день.