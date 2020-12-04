Мэр Вилюйска попросил предпринимателей скинуться на новогоднее оформление города

Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев попросил у предпринимателей деньги на новогоднее оформление городской площади. Весь бюджет ушел на борьбу с коронавирусом.

Письмо с просьбой предпринимателям принесли почтальоны пятничным утром, 4 декабря. Нюргустан Афанасьев писал, что город может остаться без праздничного оформления, потому что у администрации есть задолженность по кредитам — 8,9 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Sakhaday.

Весь бюджет города ушел на борьбу с коронавирусной инфекцией. В письме указали и суммы пожертвований, которые администрация хотела бы получить. Гарантировали, что за каждую копейку отчитаются.

«Малым индивидуальным предпринимателям от двух до пяти тысяч рублей, большим — 5-10 тысячи. Спонсорские деньги пойдут на приобретение уличных гирлянд и на монтаж фотозоны», — написано в письме.

Самым щедрым мэр обещал наградить знаком «Почетный благотворитель».

Нюргустан Афанасьев рассказала, что письмо пришлось написать из-за проблем с финансированием. В прошлом году бюджет Вилюйска, где живет около 14 тысяч человек, составил 116 миллионов рублей. По его словам, это очень маленькая сумма. За лето образовался долг девять миллионов рублей за дезинфекцию МКД. Городу не выделяли деньги на борьбу с коронавирусом, пришлось брать деньги на эти расходы из других статей.

Мэр признался, что некие политические силы ему постоянно вставляют «палки в колеса».

«У меня нет больших кураторов в республике, которые могли бы меня поддержать, сказать хорошее слово про меня. Стараюсь что-то делать, но везде меня выставляют отрицательным авторитарным тираном. Немного поднадоело, но уже привык. Я же не для себя стараюсь, а для населения: мое население меня поддерживает, я ему благодарен», — добавил мэр Вилюйска.