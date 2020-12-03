Мэр Великого Новгорода заразился коронавирусом
Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил RT со ссылкой на его страницу «ВКонтакте».
«Получил положительный тест на коронавирус. Чувствую себя хорошо», — говорится в тексте поста.
Также глава Великого Новгорода добавил, что уходит на карантин и все это время планирует работать удаленно.
Московские власти рассчитывают, что основную часть ограничений из-за пандемии можно будет снять к середине следующего года. Тогда экономика начнет восстанавливаться.