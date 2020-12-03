Мэр Великого Новгорода заразился коронавирусом

«Получил положительный тест на коронавирус. Чувствую себя хорошо», — говорится в тексте поста.

Также глава Великого Новгорода добавил, что уходит на карантин и все это время планирует работать удаленно.

Московские власти рассчитывают, что основную часть ограничений из-за пандемии можно будет снять к середине следующего года. Тогда экономика начнет восстанавливаться.