Мэр Тольятти подал в отставку на фоне критики

Глава Тольятти Сергей Анташев оставил свой пост после критики со стороны жителей и региональных властей. Он сорвал план по обеспечению детей-сирот жильем и схалтурил по нацпроектам, дорогам, экологии и ЖКХ.

«В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы правительства региона.

В правительстве Самарской области рассказали, что в последнее время власти Тольятти критиковали как руководство области, так и местные жители.

Азаров ранее указывал на недоработки по национальным проектам и в оформлении проектно-сметной документации. Были недочеты и в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и при решении вопросов экологии в городе. В 2020 году руководство Тольятти провалило план по обеспечению квартирами детей-сирот.

Сергей Анташев занимал пост городского главы с 12 апреля 2017 года.