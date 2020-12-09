Мэр Сургута Вадим Шувалов ушел в отставку

Он заявил, что оставляет свой пост в связи с переходом на другую работу, где принесет больше пользы всей Югре и жителям города.

«Хочу поблагодарить всех сургутян за всю ту поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении всего времени моих полномочий, за всю совместную работу, которую мы проделали вместе, для того чтобы наш Сургут стал еще краше, еще комфортнее для жизни», — заявил он.

Куда именно переходит Шувалов, официально пока не известно, но «СургутИнформТВ» со ссылкой на источники сообщил, что новым местом бывшего мэра станет правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что временно занимать место градоначальника Сургута будет заместитель главы администрации города Алексей Жердев. Передача полномочий мэра должна пройти в среду, 9 декабря, в должность врио мэра новый начальник вступит в ближайший четверг.