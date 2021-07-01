Мэр Судака предупредил о возможном локдауне

Глава администрации Судака Игорь Степиков заявил, что в городе не исключен локдаун. На эти меры власти могут пойти из-за роста числа заболевших COVID-19.

«В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID-19 Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна», — написал Степиков на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, если это произойдет, то туристической сфере будет нанесен большой удар. Он призвал жителей и гостей Судака строго соблюдать ограничительные меры. В частности, необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также нужно серьезно подойти к вопросу вакцинации.

«Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами», — подчеркнул Степиков.

Он призвал людей приложить максимум усилий, чтобы курортный сезон прошел в Судаке без чрезвычайных мер и осложнений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что может ввести локдаун в тех районах, где бизнес не соблюдает ограничительные меры по коронавирус

Заболеваемость в Крыму стала расти в июне. С начала пандемии там зарегистрировали 48,7 тысячи случаев. Выздоровели 43,6 тысячи человек, скончались — 1513.