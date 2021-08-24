Мэр Собянин: сады в Москве начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев

Московские сады с этого года начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев. Об этом объявил мэр Сергей Собянин во время городского открытого педагогического совета.

«Мы продолжаем делать много в плане развития и материальной базы, строить школы. В год мы строим порядка 40-50 образовательных зданий, детских садов, школ. Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет двух месяцев», — передал ТАСС слова градоначальника.

Собянин отметил, что в 110 районах Москвы будет действовать это нововведение.

Летом 2019 года у москвичей появилась возможность в большинстве районов города отправлять в сады детей в возрасте от двух лет четырех месяцев.