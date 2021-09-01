Мэр Собянин не согласился со стереотипом о хорошей жизни в Москве за счет всей России

Вопреки расхожему мнению, не Россия кормит Москву, а наоборот. Столица большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Такое заявление во время марафона «Новое знание» сделал московский мэр Сергей Собянин.

«Есть такая история, когда говорят, что вот вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живем, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут всем в Москву. Я должен сказать, что Москва большую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а с территории Москвы перечисляются деньги в федеральный бюджет», — приводит сайт Znаk.com слова Собянина.

Столичный градоначальник отметил, что 65% трансфертов в регионы — это деньги из Москвы. Собянин рассказал, что бюджет города составляет почти 2,8 триллиона рублей. Большая его часть — 1,1 триллиона рублей — это НДФЛ, а еще 800 миллиардов — это налоги на прибыль организаций. Он подчеркнул, что в прошлом году москвичи отдали другим регионам более 800 миллиардов рублей.

Просветительский марафон «Новое знание» пройдет по всей России с 1 по 3 сентября. На мероприятие пригласили школьников — победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. В первый день в нем принял участие президент РФ Владимир Путин.