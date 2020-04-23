Мэр Сибая объяснил свой пост о «проигравших» жителях Башкирии

«Пост появился после общения с теми, кого напрямую коснулась эта проблема. У них действительно был выбор между „белой“ и „серой“ зарплатой. Они выбрали доход, на который не могли обратить свое внимание различного рода кредиторы или судебные приставы, или просто хотели получить „на руки“ чуть больше, чем при официальной зарплате. Если кто-то воспринял мои слова иначе, то им стоит признать мое обобщение неверным», — заявил Рустем Афзалов.

Он добавил, что тема «белой» и «серой» зарплаты, которую он поднял в публикации, получила много откликов, и не только от жителей Сибая.

Афзалов объяснил, как жителям Башкирии, потерявшим работу, получить пособие. По его словам, те жители Башкирии, которые работали официально, могут рассчитывать на максимальный размер пособия по безработице в размере 12 130 рублей. К этой сумме дополнительно применят районный коэффициент. Те же, кто работал не официально, могут рассчитывать на минимальное пособие в размере 1 500 рублей в центре занятости. К этой сумме также дополнительно применят районный коэффициент.