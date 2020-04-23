    23 апреля 2020, 11:30

    Мэр Сибая объяснил свой пост о «проигравших» жителях Башкирии

    Ольга Ломакина

    Мэр Сибая Рустем Афзалов объяснил, что имел в виду, когда написал в соцсетях пост о «проигравших» жителях Башкирии. Он признался, что на него обрушилась волна критики за то, что в своей публикации он назвал жителей Башкирии, которые не оформили свои трудовые отношения с работодателями, проигравшими. Азалов объяснил, почему написал этот пост. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    «Пост появился после общения с теми, кого напрямую коснулась эта проблема. У них действительно был выбор между „белой“ и „серой“ зарплатой. Они выбрали доход, на который не могли обратить свое внимание различного рода кредиторы или судебные приставы, или просто хотели получить „на руки“ чуть больше, чем при официальной зарплате. Если кто-то воспринял мои слова иначе, то им стоит признать мое обобщение неверным», — заявил Рустем Афзалов.

    Он добавил, что тема «белой» и «серой» зарплаты, которую он поднял в публикации, получила много откликов, и не только от жителей Сибая.

    Афзалов объяснил, как жителям Башкирии, потерявшим работу, получить пособие. По его словам, те жители Башкирии, которые работали официально, могут рассчитывать на максимальный размер пособия по безработице в размере 12 130 рублей. К этой сумме дополнительно применят районный коэффициент. Те же, кто работал не официально, могут рассчитывать на минимальное пособие в размере 1 500 рублей в центре занятости. К этой сумме также дополнительно применят районный коэффициент.