02 февраля 2023, 16:14
Мэр Сергей Собянин одобрил проекты Сообщества потомков московских ополченцев
Сообщество потомков московских ополченцев предложило ряд проектов для сохранения исторической памяти о героях, мэр столицы Сергей Собянин поддержал их. Об этом сообщило ИА НСН.
В Битве за Москву и в других важных сражениях принимали участие около 160 тысяч человек в составе 16 дивизий народного ополчения.
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Чтобы увековечить их память проведут тематические выставки и акции. Также Сообщество организует выпуск печатной продукции и поездки по местам, где шли бои и базировался лагерь военнопленных ополченцев.
Также в Москве продолжат работу над составлением поименной базы бойцов дивизий ополчения и пополнением фондов школьных музеев.
История
Сергей Собянин
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