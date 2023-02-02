Общество 02 февраля 2023, 16:14 Мэр Сергей Собянин одобрил проекты Сообщества потомков московских ополченцев

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Сообщество потомков московских ополченцев предложило ряд проектов для сохранения исторической памяти о героях, мэр столицы Сергей Собянин поддержал их. Об этом сообщило ИА НСН.

В Битве за Москву и в других важных сражениях принимали участие около 160 тысяч человек в составе 16 дивизий народного ополчения.

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Чтобы увековечить их память проведут тематические выставки и акции. Также Сообщество организует выпуск печатной продукции и поездки по местам, где шли бои и базировался лагерь военнопленных ополченцев.

Также в Москве продолжат работу над составлением поименной базы бойцов дивизий ополчения и пополнением фондов школьных музеев.