Мэр Саратова предложил ограничить количество питомцев у жителей

Мэр Саратова Михаил Исаев считает нужным ввести лимит на количество питомцев у жителей города. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что в первую очередь это касается собак. По его мнению, это поможет решить проблему с животными на улицах.

«Мы пришли к выводу, что учет животных и ограничение их количества в жилых секторах и на частных коммерческих территориях (стройки, автостоянки) — это отправная точка в решении вопроса наличия животных на улицах городов», — подчеркнул Исаев.

Каких-то конкретных цифр мэр пока не назвал. Он уточнил, что этот вопрос пока на обсуждении с Ассоциацией городов Поволжья.