Общество 21 января 2024, 21:37 Мэр Саратова опровергла сообщения о подготовке нападений на школы Мэр Саратова Мокроусова назвала фейком сообщения о подготовке нападений на школы РИА «Новости»

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Мэр Саратова Лада Мокроусова назвала фейком появившиеся в социальных сетях и мессенджерах сообщения о подготовке вооруженных нападений на школы города. Об этом городской чиновник написала в Telegram-канале.

По ее словам, такие сообщения распространяются, чтобы посеять панику среди жителей города.

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«Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие!» — написала Мокроусова.

Мэр добавила, что правоохранительные органы контролируют ситуацию.

Ранее в мессенджере Telegram появились каналы, сообщающие о подготовке вооруженных нападений на саратовские школы.

Ранее мать первоклассника из Саратова заявила, что школа попыталась скрыть избиение ее сына. Ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения третьеклассника. Сотрудники школы не вызвали скорую помощь и никуда не передали эту информацию. Следственный комитет начал проверку учебного заведения. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.