Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от напавших на них собак

Глава столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарда Алексей Титовский спас местную жительницу с ребенком от кинувшихся на них собак, сообщил сайт URA.ru.

Уточняется, что Титовский в тот момент проезжал рядом и увидел, что людей около перехода окружили два пса. Мэр города остановился и помог женщине с ребенком перейти дорогу, написал сайт «Дни.ру».

«Выражаю огромную благодарность Титовскому Алексею Леонидовичу, который сегодня утром спас нас с дочкой от собак», — написала женщина в группе «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник в свою очередь на своей странице в Instagram подтвердил, что помог местным жителям, и призвал владельцев животных быть ответственнее. Титовский также заметил, что на обоих собаках были ошейники.

«Стал свидетелем агрессивного поведения со стороны домашних собак. Такие ситуации напоминают о необходимости повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула», — написал мэр.