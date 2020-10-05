Мэр Салехарда победил коронавирус
Мэр столицы ЯНАО Алексей Титовский на своей странице в Instagram рассказал, что сдал повторный тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Самочувствие хорошее», — поделился глава администрации Салехарда.
Он добавил, что вышел из самоизоляции и вернулся к работе, посетив вместе с подчиненными ряд объектов.
По его словам, в ближайшем будущем завершится благоустройство территории нового детского сада в микрорайоне Удача, а также работы по сооружению проезда у бизнес-центра «Ямал-Плаза» и набережной на озере Лебяжьем.