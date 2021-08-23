Мэр Саяногорска призвал жителей ходить в баню. Для убедительности он сфотографировался без трусов

Мэр Саяногорска Михаил Валов пригласил горожан в общественную баню. Он пояснил, что из-за длительного простоя, связанного с пандемией, у заведения много долгов. Лупя себя по бокам веником, мэр призвал поддержать баню.

«Приходите попариться, пообщаться, приходите за здоровьем. Сам лично хожу в нашу баню каждую субботу. Сегодня городской бане нужна поддержка, <…> баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета запрещено», — написал мэр в посте, опубликованном в Facebook.

Источник фото: страница Михаила Валова в Facebook

Он также отметил, что все зависит от самих любителей бани. Несмотря на то, что частных бань и саун в городе предостаточно, такая общественная баня, по словам Валова, только одна. Помимо видеообращения, сделанного из парилки, мэр сфотографировался без трусов, прикрывшись веником. Пока неизвестно, насколько увеличилась прибыль бани «Енисей».