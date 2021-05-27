Мэр российского города пожаловался в полицию на комментарий в соцсети

Мэр города Серова в Свердловской области Василий Сизиков написал заявление в полицию из-за комментария горожанина в соцсети, сообщил «Коммерсант». Местный житель выругался в адрес администрации из-за плохой уборки снега.

Сизикова обидел комментарий горожанина, в котором тот с использовал нецензурную лексику. Как сообщили изданию в администрации города, мэр увидел в комментарии оскорбление человеческого достоинства, поэтому решил обратиться в полицию.

Сизиков, как отмечается, не первый раз обращается в полицию из-за комментариев в Сети. В октябре 2020 года он написал заявление после публикации демотиватора в комментариях на сайте местного издания «Глобус».

На картинке он и чиновник, ответственный за строительство дороги, были названы «строителями-вредителями». Таким образом местная жительница критиковала ремонт дороги.