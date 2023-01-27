Общество 27 января 2023, 19:32 Мэр Омска увидел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей на городской набережной Мэр Омска Шелест усмотрел пропаганду ЛГБТ в разноцветных фигурах голубей на набережной admomsk.ru

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Омский мэр Сергей Шелест увидел пропаганду ЛГБТ в фигурах голубей в цветах радуги. Об этом сообщил портал «Омск-Информ».

Радужных голубей планировали установить на городской набережной. Авторами проекта выступили организатор фестиваля «Интерьеры улиц» и российский бизнесмен. Они заверили, что композиция, которой предполагалось украсить набережную в центре города, символизирует легкость и жизнерадостность. Голуби должны стать ярким пятном для жителей Омска.

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С мнением авторов не согласились члены художественно-экспертного совета. Мэр города Сергей Шелест отметил, что его смутила цветовая гамма птиц. По его мнению, в композиции «однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ». Он пояснил, что даже обычные памятники ломают, а голубей «снесут» сразу.

«Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — подчеркнул Шелест.

Проект отправили на доработку. Авторы идеи предложили выбрать для фигур птиц белый цвет.