Общество 14 декабря 2023, 06:00 Мэр Омска объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в его родной школе Мэр Омска Шелест опроверг отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в его школе РИА «Новости»

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Скандал разгорается в Омске из-за отказа директора одной из школ установить памятную доску в честь погибшего в зоне СВО Алексея Ямщикова, ранее учившегося там. Сослуживцы бойца записали обращение к мэру городу Сергею Шелесту, тот ответил им в Telegram-канале.

Он заявил, что ни один директор школы или руководители других учреждений не могут принимать таких решений, это касается и отказов.

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«Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — подчеркнул он.

Шелест пообещал помочь собрать необходимые для комиссии документы и проследить за результатами.

«Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков», — сказал он.

В воскресенье, 10 декабря, в парке «Патриот» в Котельниках Московской области установили памятные доски военным, погибшим в зоне спецоперации. Рядовой Александр Доросевич и сержант Борис Иваненко ушли на фронт в октябре 2022 года и погибли при выполнении служебного долга. Бойцов наградили Орденом мужества посмертно.