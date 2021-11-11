Мэр Новосибирска после ковида пожелал людям никогда не сталкиваться с этой болезнью

Переболевший ковидом мэр Новосибирска Анатолий Локоть после выздоровления заявил, что не пожелал бы никому столкнуться с COVID-19. Политик отметил, что успел привиться, в противном случае болезнь протекала бы в гораздо более тяжелой форме.

Локоть попал в больницу с коронавирусом 23 октября, 6 ноября его выписали, и в минувшие выходные он вернулся к работе, сообщило РИА «Новости».

«Чувствую себя хорошо. В целом заболевание непростое. Мне не хотелось бы никому пожелать, чтобы кто-то перенес его», — сказал мэр Новосибирска.

Отдельно Локоть выразил благодарность врачам, которые помогли ему «выпутаться из этой ситуации», а также тем, кто оказывал ему поддержку во время болезни. Он подчеркнул, что самое главное достояние у любого человека — это жизнь и здоровье.

«Всем желаю здоровья, избежать этого опыта. Вердикт в отношении меня был такой: если бы не было прививки, все было бы гораздо хуже», — заключил политик.