Мэр Новосибирска отказался менять каток в «форме полового органа»
Некоторые назвали новый ледяной каток в Новосибирске «фаллическим символом города», когда увидели его фотографии сверху. Однако администрация города отказалась перестраивать объект. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
«Нет речи о том, что форма должна меняться. Анатолий Евгеньевич сказал сегодня о своей позиции на сессии городского совета», — заявили в пресс-службе.
По словам Локтя, ассоциации с фаллосом возникают у тех, кто имеет определенные наклонности. Мэр Новосибирска подчеркнул, что горожане одобрили каток.
«Прошу обратить внимание, фактически оформление этого городка сделано в театральном стиле, парапет выполнен в форме выточенных изо льда балясин. Если кто-то не видел из депутатов, то очень рекомендую сходить и посмотреть. На открытии ледового городка я общался с людьми, и многие новосибирцы говорили мне: „Очень красиво!“», — уточнил Локоть.
Ранее снимок катка в центре Новосибирска за считанные часы привлек внимание общественности.