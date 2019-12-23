Мэр Новосибирска отказался менять каток в «форме полового органа»

«Нет речи о том, что форма должна меняться. Анатолий Евгеньевич сказал сегодня о своей позиции на сессии городского совета», — заявили в пресс-службе.

По словам Локтя, ассоциации с фаллосом возникают у тех, кто имеет определенные наклонности. Мэр Новосибирска подчеркнул, что горожане одобрили каток.

«Прошу обратить внимание, фактически оформление этого городка сделано в театральном стиле, парапет выполнен в форме выточенных изо льда балясин. Если кто-то не видел из депутатов, то очень рекомендую сходить и посмотреть. На открытии ледового городка я общался с людьми, и многие новосибирцы говорили мне: „Очень красиво!“», — уточнил Локоть.

Ранее снимок катка в центре Новосибирска за считанные часы привлек внимание общественности.