Мэр Новокузнецка подаст в суд на «Интерфакс» из-за новости о школе

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов решил подать в суд на «Интерфакс» из-за статьи об открытии новой школы в городе. По информации агентства, начало работы учебного заведения «перенесли на неопределенный срок». Глава города объяснил, что происходит со школой.

«Вот эти все „Интерфаксы“, конечно, не делают нам доброго отношения. И я распорядился с тем, чтобы обратиться с исковым требованием извиниться либо внести настоящую информацию. [Поручил] обратиться в суд своим юристам», — сказал Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» на канале Ново-ТВ.

Он отметил, что нельзя подобным образом относиться к делу, сделанному командой губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Проблема-то в чем была? Не было финансов. Не было финансовой последовательности, и подрядчик был такой поэтому. И проект делался вот так. Это все отголоски вот такого вот беспорядочного отношения», — пояснил глава города.

Мэр также высказал слова благодарности губернатору за выделение денег на строительство школы из федерального бюджета. По словам Кузнецова, для выполнения работ нашли нового подрядчика, который за год практически выполнил все поставленные задачи.

Ранее он опубликовал в Instagram пост, где рассказал о первом родительском собрании в новой школе № 81. Он заверил, что в следующем учебном году образовательное учреждение уже примет первых учеников.

После публикации «Интерфакс» написал, что открытие школы неоднократно переносилось и теперь снова откладывается на «неопределенный срок».