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    05 декабря 2020, 13:48

    Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время интервью. Видео

    Екатерина Шамина

    Сергей Кузнецов, глава Новокузнецка, участвовал в программе «Утро с мэром» на местном телеканале и вдруг плюнул на пол. В этот момент он говорил о скандальной транспортной реформе и сокращении городского бюджета. Об этом сообщило издание «Тайга.Инфо».

    «Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет…» — внезапно перестал говорить Кузнецов, отклонился от стола и плюнул на пол.

    После чего продолжил свою речь. Жителей Новокузнецка, которые смотрели программу в прямом эфире, возмутились бескультурным поведением своего мэра.

    На сторону главы города встал ведущий передачи Ростислав Бардокин. Он сообщил изданию «Подъем», что у Сергея Кузнецова в момент интервью выпала пломба.

    «У человека во время эфира выпала пломба. Я не понимаю, о чем речь вообще идет? Когда эфир закончился, я спросил его, и он ответил, что у него выпала пломба. А если бы у него выпал зуб? Я пытаюсь понять, в чем проблема», — сказал Бардокин.