Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время интервью. Видео

«Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет…» — внезапно перестал говорить Кузнецов, отклонился от стола и плюнул на пол.

После чего продолжил свою речь. Жителей Новокузнецка, которые смотрели программу в прямом эфире, возмутились бескультурным поведением своего мэра.

На сторону главы города встал ведущий передачи Ростислав Бардокин. Он сообщил изданию «Подъем», что у Сергея Кузнецова в момент интервью выпала пломба.

«У человека во время эфира выпала пломба. Я не понимаю, о чем речь вообще идет? Когда эфир закончился, я спросил его, и он ответил, что у него выпала пломба. А если бы у него выпал зуб? Я пытаюсь понять, в чем проблема», — сказал Бардокин.