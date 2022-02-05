Мэр Нового Уренгоя сообщил о ходе работ на городских соцобъектах

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал в соцсетях о завершении строительства детской поликлиники и женской консультации. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

«Сейчас на стройке заняты около 170 человек: отделочники, сантехники, электрики. Ждем ее открытия всем городом», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что капитальный ремонт продолжается в детском саду «Метелица». Отмечается, что ремонтные работы займут больше времени, чем изначально предполагалось, так как в процессе выявили новые проблемы.