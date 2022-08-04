Мэр Нового Уренгоя объяснил ситуацию со строительством аквапарка

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил, что у городских властей нет планов по строительству аквапарка за счет бюджетных средств. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

По словам мэра, для инвесторов двери по аквапарку открыты, поскольку в городе есть земельные участки для строительства объекта.

«Но есть хороший мегапроект по созданию большого спортивно-развлекательного объекта, в котором будут сразу три бассейна плюс площадка для пляжного волейбола. Назвать его аквапарком нельзя, но тем не менее по воде этим объектом вопрос закроется», — цитирует Воронова «Ямал-Медиа».