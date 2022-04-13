Мэр Ноябрьска Романов посетил пекарню с продукцией по уникальным рецептам

Мэр Ноябрьска Алексей Романов побывал в пекарне «Пани Ватрушкина». Там хлебобулочные изделия выпекаются по уникальным рецептам. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

Он отметил, что в заведении широкий ассортимент и не слишком высокие цены. Там работают 45 человек, некоторые из них — уже больше 10 лет.

«На постоянной основе предприятие сотрудничает с нашим колледжем профессиональных и информационных технологий, привлекают студентов к практике, а потом и трудоустраивают», — написал Романов в своем Telegram-канале.